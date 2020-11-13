張祺忠涉殺妻｜張祺忠：曾被妻斥「廢」、「靠你揸兜」感受辱嬲到手震 (15:09)

辯方展示被告歷年與妻子在港購買5個物業和1個停車位的紀錄，相關物業分別位處干德道慧豪閣、羅便臣道信怡閣、列堤頓道嘉華大廈、皇后大道西景賜大廈，以及牛池灣峻弦的單位。當中信怡閣、嘉華大廈、景賜大廈和峻弦的單位仍在不同銀行承造按揭。被告同時與妻子持有12個銀行戶口，當中包括個人、聯名和按揭戶口。

被告指出，妻子在數間證券行開設股票戶口，形容妻子對自己的投資表現感自豪，亦不時與家人談起。被告形容家中財政狀況良好，但現金流只有50萬元；礙於雙倍印花稅，以及銀行壓力測試等考慮，妻子於案發當年沒再購入物業的打算。

被告稱，2018年2月，妻子曾表示他欠款600萬元，並透露他當年月薪為10萬元，妻子聲言自己佔有一半，要求他簽發支票，「揸住張支票，證明我欠咗佢」。妻子至5月31日早上再要求被告還款670萬元。由於被告沒帶支票簿，妻子變得生氣，並要求被告寫下借據，以及寫明不還款將增加欠款至770萬元，但被告認為妻子知悉支票根本不能順利結算。

被告又透露，他於2018年4月出現細菌入血情況，需留醫瑪麗醫院兩星期，出院後需繼續服食抗生素，港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾告知他，該次感染的死亡率達10%。

聆訊下午續。

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