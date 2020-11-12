立法會議員被DQ｜大律師公會：違法治公平及程序公義原則 (22:30)

全國人大常委會昨（11日）作出《決定》，4名立法會議員經「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區，即時喪失議員資格（DQ），包括專業議政梁繼昌，以及公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒。香港大律師公會今日（12日）表示，DQ有違法治下固有的公平及程序公義原則，亦嚴重損害法律必須明確的原則。
大律師公會稱，在未經正當法律程序，任何人的權利都不應被剝奪，這是法治的核心原則之一。4名立法會議員由各自所屬的功能或地區界別選民選出，在沒有給予他們任何機會回應的情況下，純粹透過一個行政決定剝奪他們繼續就任立法會議員的權利，有違法治的公平及程序公義原則。
大律師公會指出，《基本法》第79條列明立法會議員喪失資格的情況，港府依據人大常委會的決定取消立法會議員資格的方式，是繞過《基本法》。選舉主任今年7月並沒有處理有關現屆立法會任期的問題，港府基於選舉主任的決定，取消4名立法會議員延任資格，並以具追溯性方式應用人大常委會的決定，顯然不是正當程序。
大律師公會認為，人大常委會的決定，在沒有基礎下實際上提升了選舉主任的決定在憲制下的重要性。
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