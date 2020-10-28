梁國雄挑戰懲教署囚犯剪短髮守則　終院押後裁決 (20:37)

代表梁國雄的資深大律師潘熙表示，懲教署要求男囚犯剪短頭髮，同時容許女囚犯留長髮或短髮，此規定只是基於社會的傳統儀容標準，欠缺證據支持。法官表示，懲教署的職責是維持監獄紀律，包括確保囚犯的外貌一致，「囚犯必定會失去大部分自由」。潘熙回應指出，署方有權執行紀律，但剪髮規定對男女囚犯構成差別待遇，實屬性別歧視。

代表懲教署的資深大律師黃繼明表示，男女囚犯的髮型規定不同，但不會令男囚犯受到不利待遇。法官追問，為何署方對男囚犯設立髮型標準，卻不涵蓋女囚犯？黃繼明表示，社會對男性的既定印象是短髮，相信本港只有少數男囚犯像梁國雄一樣留有長髮，女囚犯則有各種髮型，法官質疑說法僅屬猜測。

黃繼明透露，懲教署從1954年起規定男囚犯要剪短頭髮，每隔半年會審視守則。法官舉例，樂隊披頭四（The Beatles）的成員當年留有長髮，質疑署方從沒更新守則。黃繼明重申，懲教署長基於專業判斷訂立規定。

此外，非常任法官郝廉思勳爵身處英國，今午透過視像會議軟件遙距參與聆訊，他沒有發問。

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