涉盜投資者比特幣變賣獲利1120萬元　「比特通」創辦人涉欺詐、洗黑錢受審 (17:59)

報稱商人的被告梁永熹（36歲），否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，當中涉款約1120萬港元。

控方開案陳辭指出，事主忻汝英原持有1500個比特幣，2017年中旬，她使用「比特通」集團的交易平台Blcex出售比特幣，其後事主在講座中認識時任Blcex行政總裁的被告，兩人開始聯絡。其後被告向事主稱她的比特幣數量多，保存於「熱錢包」不安全，建議她將比特幣保存在「冷錢包」，並幫她訂購「冷錢包」。

被告相約事主見面設定「冷錢包」，啟動後有24組回復字，事主當時相信該組回復字可遠端取用「冷錢包」。事主其後將1000個比特幣轉入「冷錢包」，數月後發現有999.9個比特幣被盜，事主尋求被告協助不果，遂報警求助。

警方事後在被告住所的夾萬內搜出24個英文字組成的備份種子，能遠端取用事主的「冷錢包」。根據區塊鏈資料，被盜的比特幣當中有180個比特幣是由該「冷錢包」轉到被告的比特幣地址，被告變賣後將約668萬港元及58萬美元所得存入自己戶口。

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