涉盜投資者比特幣變賣獲利1120萬元　「比特通」創辦人涉欺詐、洗黑錢受審 (17:59)

虛擬貨幣比特幣交易平台「比特通」的創辦人梁永熹，2018年協助一名女投資者把其持有的比特幣轉到一個他聲稱更安全的電子錢包時，涉嫌從中騙取該女子的1000個比特幣，並變賣部分比特幣後獲益約1120萬港元。他否認欺詐罪及洗黑錢等罪，今（27日）在區域法院受審。
報稱商人的被告梁永熹（36歲），否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，當中涉款約1120萬港元。
控方開案陳辭指出，事主忻汝英原持有1500個比特幣，2017年中旬，她使用「比特通」集團的交易平台Blcex出售比特幣，其後事主在講座中認識時任Blcex行政總裁的被告，兩人開始聯絡。其後被告向事主稱她的比特幣數量多，保存於「熱錢包」不安全，建議她將比特幣保存在「冷錢包」，並幫她訂購「冷錢包」。
被告相約事主見面設定「冷錢包」，啟動後有24組回復字，事主當時相信該組回復字可遠端取用「冷錢包」。事主其後將1000個比特幣轉入「冷錢包」，數月後發現有999.9個比特幣被盜，事主尋求被告協助不果，遂報警求助。
警方事後在被告住所的夾萬內搜出24個英文字組成的備份種子，能遠端取用事主的「冷錢包」。根據區塊鏈資料，被盜的比特幣當中有180個比特幣是由該「冷錢包」轉到被告的比特幣地址，被告變賣後將約668萬港元及58萬美元所得存入自己戶口。
其他報道：工程師及酒店員工認去年6．12非法集結 准保釋11月中再訊
其他報道：警察大興行動基地傳不明氣體引發居民示威 4人涉非法集結准保釋