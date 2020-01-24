新冠肺炎｜今增11宗確診9屬本地感染　3源頭不明包括旺角藥房職員葵涌院舍院友 (16:32)

源頭不明個案：

．個案5136：38歲男子，旺角龍城中西大藥房的售貨員，10月3日發病。其兩名分別43歲和37歲的男同事亦確診（個案5135及5137），因兩人10月4日才發病，衛生防護中心將個案視為與個案5136相關。3人於10月5日早上各自到養和醫院求醫，新冠病毒測試呈陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3名確診者平日會到其他店舖借貨、與店員聊天等，暫未找到感染源頭，當中個案5135及個案5136曾分別到過油塘中心及九龍城打鼓嶺道按摩

．個案5140：57歲男子，葵涌石蔭路殘疾院舍「國寶之家」院友，無病徵。張竹君表示，該院舍有30多名院友及6名員工，衛生防護中心追蹤個案時，發現另有最少兩名院友初步確診。由於院友戴口罩情況不理想且多人可在院舍內自由活動，接觸範圍較廣，故全部院友均列為密切接觸者要送往檢疫，當中數人因其他原因已送院；6名員工亦要入檢疫中心。衛生防護中心昨晚（6日）已到院舍派樣本瓶安排病毒測試，不排除有更多個診個案

．個案5143：19歲男子，浸會大學學生，居於將軍澳健明邨，10月1日發病。他9月28至30日曾回浸大上課，同一課室的同學要接受病毒檢測，校園要大清洗。病人就讀將軍澳迦密主恩中學的17歲弟弟亦確診（個案5144，10月4日發病），他9月30日最近一次回校上課，衛生防護中心已在學校派發樣本瓶安排檢測。張竹君表示，兩兄弟平日會與其他人打籃球，亦曾與親戚燒烤

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