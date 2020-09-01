天氣｜天文台料明日有驟雨雷暴　隨後一兩日持續酷熱 (16:30)

今晚及明日（2日）天氣預測天氣酷熱，大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，最低氣溫約28度。明日日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風。展望隨後一兩日持續酷熱，局部地區有驟雨，周末期間部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

下午4時，超強颱風美莎克集結在濟州以南約610公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過東海。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度81%。

廣東地區風勢微弱。

上午8時，超強颱風美莎克集結在沖繩島之西北偏西約190公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過東海。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間天氣酷熱，最高氣溫約34度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏西風。展望未來兩三日持續酷熱及風勢微弱，局部地區有驟雨及雷暴。

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