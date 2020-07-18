太陽眼鏡｜戴變色鏡片防紫外線　專家提醒非人人適用 (09:20)

夏天太陽猛烈，不少人選擇佩戴變色眼鏡保護雙眼免受紫外線傷害。香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，變色鏡片有助阻擋紫外線進入眼晴，因長期接觸紫外線有機會引致黃斑點病變或白內障，尤其是在室外一定要為雙眼做好防曬，不過部分人未必適合佩戴變色鏡片。
長者、對光線變化適應力較弱者、駕駛者未必適合
變色鏡片受到紫外線照射時，鏡片會由淺變深，所需時間較短；由深色轉回淺色，則需要較長時間。老人家、對光線變化適應力較弱的人，需視乎個人喜好及習慣選擇。任卓昇舉出以下幾個例子，可能令佩戴者尷尬，是需要考慮的因素：
・在戶外拍照時，鏡片變為深色；
・由室外進入室內鏡片仍是深色，開會時易被人誤會戴黑超；
・老人家較容易因鏡片變暗時間較快，看不清路況而不慎跌倒。
另外，任卓昇以駕車為例，指出汽車擋風玻璃一般會阻隔大部分紫外線，因此就算太陽猛烈刺眼，變色鏡片在車廂內未必會變色。基於安全考慮，他建議此情況下宜佩戴太陽眼鏡，以免因刺眼強光而發生交通意外。
不會致眼睛調節力減弱
對於有用家擔心長期佩戴變色鏡片，有機會令眼睛調節力減弱，仼卓昇表示不必過分憂慮，眼睛會自行調節以適應室內燈光變光或變暗，因此變色鏡片不會令眼睛調節力退化或變弱。
仼卓昇提醒有眼睛疾病的人（例如青光眼），佩戴變色鏡片前應諮詢醫生意見。
文：黃詠賢
太陽眼鏡 相關報道：
太陽眼鏡篇‧鏡片：視光師教路 勿揀藍色紫色鏡片 普通外出都要戴