太陽眼鏡｜戴變色鏡片防紫外線　專家提醒非人人適用 (09:20)

長者、對光線變化適應力較弱者、駕駛者未必適合

變色鏡片受到紫外線照射時，鏡片會由淺變深，所需時間較短；由深色轉回淺色，則需要較長時間。老人家、對光線變化適應力較弱的人，需視乎個人喜好及習慣選擇。任卓昇舉出以下幾個例子，可能令佩戴者尷尬，是需要考慮的因素：

・在戶外拍照時，鏡片變為深色；

・由室外進入室內鏡片仍是深色，開會時易被人誤會戴黑超；

・老人家較容易因鏡片變暗時間較快，看不清路況而不慎跌倒。

另外，任卓昇以駕車為例，指出汽車擋風玻璃一般會阻隔大部分紫外線，因此就算太陽猛烈刺眼，變色鏡片在車廂內未必會變色。基於安全考慮，他建議此情況下宜佩戴太陽眼鏡，以免因刺眼強光而發生交通意外。

不會致眼睛調節力減弱

對於有用家擔心長期佩戴變色鏡片，有機會令眼睛調節力減弱，仼卓昇表示不必過分憂慮，眼睛會自行調節以適應室內燈光變光或變暗，因此變色鏡片不會令眼睛調節力退化或變弱。

仼卓昇提醒有眼睛疾病的人（例如青光眼），佩戴變色鏡片前應諮詢醫生意見。

文：黃詠賢

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