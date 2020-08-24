天氣｜天文台料明日有驟雨　本周中期雨勢頗大有狂風雷暴 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，本港今日（24日）天氣酷熱，下午大部分地區氣溫上升至34度左右。同時，一股西南氣流正影響華南沿岸及南海北部。下午4時，颱風巴威集結在濟州以南約600公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過東海，並繼續增強。
今晚及明日（25日）天氣預測大致天晴。明日有幾陣驟雨，最低氣溫約27度，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。
展望周三稍後至周四初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後一兩日天色好轉，天氣炎熱。
【07:30】今日上午7時30分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度83%。酷熱天氣警告現正生效。
高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。同時，一股西南氣流正影響華南沿岸及南海北部。
上午5時，颱風巴威集結在沖繩島之西北約240公里，預料向東北偏北移動，時速約10公里，橫過東海，並逐漸增強。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩西南風。展望明日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨增多及有雷暴。
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