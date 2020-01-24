港區國安法｜各地傳媒頭條報道黎智英被捕　英媒：港區國安法實施後最高調拘捕 (14:30)

英國廣播公司（BBC）新聞網頭條報道黎智英被捕和《蘋果日報》辦公室被搜查的消息，它與英國《衛報》同樣形容今次是港區國安法6月實施以來最高調的拘捕行動。
美國有線新聞網絡（CNN）網站亦把黎智英被捕新聞放在右上角顯要位置報道。
新加坡《海峽時報》網站、大馬《星洲日報》網站亦頭條報道相關消息。日本《朝日新聞》網站大相是黎智英被上手銬在警方車上的照片。
中國官方新華社今晨10時許發出一篇約150字的報道，引述警方稱，早上拘捕至少7名涉嫌觸犯香港國安法相關罪名的疑犯。
台灣中央通訊社今早至今有多達10篇有關黎智英被捕的報道，當中包括訪問了一名《蘋果日報》匿名中層員工，說員工和黎智英本身都早有他被捕的心理準備，但壹傳媒行政總裁張劍虹和壹傳媒執董周達權也被捕，頗令員工意外。這名消息人士說，雖然員工關注這次逮捕行動，但並未人心惶惶。
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