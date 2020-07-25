立法會選舉｜楊岳橋梁繼昌何桂藍郭家麒等多人接獲選舉主任提問 (16:26)

消息稱，部分報名參選立法會選舉的人收到選舉主任的提問，包括公民黨楊岳橋、郭家麒、鄭達鴻；參選會計界的梁繼昌；以及本土抗爭派梁晃維、袁嘉蔚、何桂藍及劉頴匡。
梁繼昌回應指出，選舉主任問及是否支持民主派「35+」否決政府所有法案的立場，以及有否向美國提供制裁香港官員的建議名單。何桂藍表示，今午收到選舉主任信件，內有兩條問題，分別關於兩篇faceook帖文「抗爭派立法會參選人立場聲明」及 「抗爭派立場聲明書」。
新界東地方選區選舉主任楊蕙心分別向楊岳橋及劉頴匡發信提問，指出他們曾要求美國盡快通過《香港人權及民主法案》，現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港的相關制裁措施，有沒有意圖請求其他外國政府推動類似法律；又問他們曾提出否決政府所有法案的立場，如何符合擁護《基本法》和保證效忠香港特區的實質要求。新界西地方選區選舉主任黃展翹亦向郭家麒提出相關問題。
楊蕙心另向劉頴匡提問是否仍然繼續主張和推動香港獨立。劉頴匡稱，現正與團隊和律師研究內容，暫沒有進一步回應。
梁晃維表示，今日中午收到香港島地方選區選舉主任黃智華（離島區民政事務專員）來信，要求他明日（26日）中午12時前回答5條問題，以考慮他的提名是否有效，問題涉及「要求外國制裁」、「反對國安法」、「否決財政預算案及其他政府議案」及「香港特別行政區的法律地位」等範疇。
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