應屆DSE考生藏尖鐵枝及槌等判感化一年　官：被告關心社會環境致逾越法律界線 (18:15)

被告呂皓翹（17歲）報稱學生，控罪指稱他於2019年11月12日在馬鞍山德信中學外管有適合作非法用途的工具，即一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖；另涉保管一支槌子及一支破碎玻璃用的槌子，意圖使用物品摧毁他人財產。

辯方呈上被告的感化報告及文憑試成績單，表示報告內容正面，反映被告對犯事作出真誠反省；亦稱被告文憑試成績良好，有意入讀與公共衛生相關學科。

溫官認同報告正面，並指出案發時香港處於一個困難的情況，相信被告是出於對社會環境的關心，才做出超越法律界線的行為，若非受社會事件影響，被告很可能一生都奉公守法。他相信被告已上了寶貴的一課，「17歲就有案底」，承受很大代價。

溫官又說，被告於文憑試取得不錯的成績，認為讓他繼續讀書是最好的安排，故接納報告建議，判處12個月感化令。

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