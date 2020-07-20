港大微生物學系爆離職潮　失3資深傳染病專家 (23:00)

本報接獲兩個消息稱，胡釗逸及劉嘉珮將會離港，黃世賢則會到屯門醫院任顧問醫生。本報正向3人查詢，暫未有回覆。港大醫學院發言人證實，微生物學系在下學年將有數名教職員人事變動，他們各因不同私人理由離任，將作全球招募。學系及醫學院尊重他們的意願，亦知悉他們未來仍會參與大學教研。

港大微生物學系共有17名教授，當中8人屬臨牀教授，需兼顧臨牀、教學及研究工作；另6人屬非臨牀教授，其餘3人是研究助理教授，兩者主要負責研究及教學。今次離職的3人同屬臨牀教授，而臨牀教授特別需要負責教授高年級醫學生的臨牀科目。

3名離職專家均師承袁國勇，其中劉嘉珮及胡釗逸均研究新發及突發傳染病，曾參與SARS等研究；黃世賢研究熱帶傳染病。胡釗逸及其團隊曾發現超過100種新病毒、細菌及真菌，大部分以香港或香港大學命名，包括人類冠狀病毒HKU1等；胡釗逸又曾獲頒裘槎優秀醫學科研者獎及傑出青年科學家獎。

劉嘉珮正獲食物及衛生局撥款近300萬元研究新型冠狀病毒在蝙蝠及人類細胞的感染動力，並探索潛在治療方向。本年初爆疫初期，港島西聯網內科逾400名醫護人員曾聯署要求港府封關，聯署者包括「劉嘉珮教授」。

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