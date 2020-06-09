涉刑事損壞及管物品圖摧毁財產等3罪　16歲男生准保釋7月再訊 (17:30)

首被告為學生謝浩賢（16歲），控罪指他於去年12月15日在沙田新城市廣場L8層801號舖「潮庭」，與其他不知名的人損壞屬於「潮庭」的一把椅子、8張桌子及3盞吊燈。他另被指於同日在沙田連城廣場近港鐵沙田站A出口，保管或控制兩罐液態化石油氣（其中一罐連接着一把液態化噴火槍），以及管有一部對講機。

次被告為15歲林姓女學生，控罪指她於同日在沙田連城廣場近港鐵沙田站A出口管有一捆索帶。辯方指出，控方沒有指稱她有份參與破壞行動，她只是在沙田站被警員截停並搜出索帶。

兩被告獲准以現金2000至5000元、不准離港、遵守宵禁令及禁足於沙田新城市廣場等條件保釋。

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