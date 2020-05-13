控方疫情下避超起訴期為由　以傳票控4反修例示威被告 (19:45)

文員麥成峰（22 歲）共被控四罪，控罪指稱他在旺角奶路臣街參與非法集結、在非法集結中使用蒙面物品、在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產罪，分別為一個能發出雷射光束的裝置及三支噴漆。而報稱貨車司機的曾偉光（62歲）則被控於旺角新之城外企圖襲擊警長X。

另外，學生陳偉亮（17歲）被控管有攻擊性武器，即一個可發出雷射光束的裝置。同案的楊浩泰亦報稱學生（21歲），則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即一支噴漆，他同時被傳票控告一項管有適合作非法用途的工具，即一包索帶及兩支士巴拿。

餘下的人則接到傳票，各被控一項管有適合作非法用途的工具。鄭嘉俊（26歲）被控於旺角彌敦道管有三包索帶。關子康（19歲）被控於旺角彌敦道管有兩包索帶。而張泰山（19歲）被控在旺角道管有一支士巴拿，但他今日沒有到庭，法庭將再向被告發傳票。

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