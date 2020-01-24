各地政府派售口罩比較　港銅芯罩「似內衣褲」日布罩細小縫隙大　星洲第三輪派發 (20:00)

香港：

．疫情爆發初期，市民已要自己搶購口罩，由於供應短缺，口罩售價一度被大幅搶高

．特首林鄭月娥2月時曾稱，公務員若非生病或任職前線，「戴了（口罩）都要除下來」

．5月5日本港連續16日沒有新增本地感染確診個案，政府宣布向每名香港居民派發一個可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），市民在網上登記後，由香港郵政派送口罩上門，口罩設計被嘲「似內衣褲」

．政府稱將由6月底開始，每戶派發一包10個單次使用的口罩，同樣由香港郵政派遞

澳門：

．1月22日出現首宗確診個案，翌日推出「保障口罩供應澳門巿民計劃」，每名澳門居民每10日可持身分證，到56間衛生局協議藥房購買10個口罩，口罩以成本價發售，每10個售8澳門元

．2月2日推出新一輪保障口罩供應澳門巿民計劃，擴展至外地僱員身分認別證（藍卡）持有人，售賣口罩地點增至89個

．有關計劃現實施至第11輪，家長可帶同3至8歲兒童的身分證正本往買口罩，每人每次可買10個成人口罩或5個成人、5個兒童口罩

．政府設抗疫專頁網站每15分鐘更新售賣口罩地點及口罩存量

台灣：

．2月6日起實施口罩實名制及限購措施，民眾須持健保卡在全台6000多家健保特約藥局購買，每人每7日可買兩個，每個售5元新台幣（約1.3港元）

．3月5日起，成人口罩每7日可買3個，兒童口罩每7日可買5個

．其後再放寬每人可購口罩數量，4月9日起，每人每14日可買9個

日本：

．首相安倍晉三3月1日公布，中央政府會採購口罩，提供予疫情最嚴重的北海道居民

．4月1日公布，會向全國每戶發放兩個布口罩，日本郵便公司4月17日開始在東京派送口罩

．政府派發的布口罩過於細小、纖維縫隙過大，惹民眾批評，更被揭有污漬或混有毛髮要回收

新加坡：

．2月向每戶派發4個外科口罩

．4月5至12日期間，向每名已登記地址的居民派發一個可重用口罩，在指定民眾俱樂部/聯絡所和居民委員會中心領取

．5月6日公布，將向民眾派發濾菌效能更佳、佩戴更舒適及可更長時間佩戴的布口罩，並新增由自動售賣機領取口罩安排，詳情稍後公布

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