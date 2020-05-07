補習社業界不滿隨中小學分階段復課安排　擬覆核或索償 (15:15)

新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，全港學校月底起分階段復課，而補習社將按其提供的課程，參照中小學及幼稚園相應次序安排復課。教育中心聯盟認為安排極不恰當，表示補習社學生人數較中小學少，學生在補習社逗留時間亦較短，復課不應與中小學看齊，質疑教育局作相關安排的理據。
教育中心聯盟發起人蘇廸希稱，教育局副局長蔡若蓮早前向業界表示，若疫情受控，補習社可隨高中率先復課，但現時安排與當時說法不同。他又指出，補習社防疫措施嚴謹，亦有足夠口罩應付復課，要求局方准補習社即時復課。
蘇廸希質疑，局方無法律理據要求補習社跟隨中小學分階段復課，而法律意見指出，聯盟有理據向局方採取下一步行動，如司法覆核或追討賠償。他說，會視乎局方反應再決定跟進行動。
教育界立法會議員葉建源表示，遊戲機中心、戲院等處所即將重開，學生都可前往，補習社卻未能復課。他認為，若當局做好規管，確保補習社衛生情況，就可讓補習社有條件開業。
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