補習社業界不滿隨中小學分階段復課安排　擬覆核或索償 (15:15)

教育中心聯盟發起人蘇廸希稱，教育局副局長蔡若蓮早前向業界表示，若疫情受控，補習社可隨高中率先復課，但現時安排與當時說法不同。他又指出，補習社防疫措施嚴謹，亦有足夠口罩應付復課，要求局方准補習社即時復課。

蘇廸希質疑，局方無法律理據要求補習社跟隨中小學分階段復課，而法律意見指出，聯盟有理據向局方採取下一步行動，如司法覆核或追討賠償。他說，會視乎局方反應再決定跟進行動。

教育界立法會議員葉建源表示，遊戲機中心、戲院等處所即將重開，學生都可前往，補習社卻未能復課。他認為，若當局做好規管，確保補習社衛生情況，就可讓補習社有條件開業。

新冠肺炎 相關報道：

銅芯抗疫口罩首日總登記人數200萬

郵政工會憂大型屋苑人口多 難單人負責派遞口罩

晶苑國際越南生產銅芯抗疫口罩CuMask 南豐紗廠無償借車間 創科局稱無利益輸送

晶苑國際生產銅芯抗疫口罩CuMask 觀塘總部關門保安拒傳媒拍攝