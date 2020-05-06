啟思創辦人陸趙鈞鴻遭財務公司入稟追債　要求遷出抵押物業 (21:45)

原告依次為易易壹財務有限公司、亞太基金財務有限公司，以及瑞生信貸有限公司。被告依次為陸永基、陸趙鈞鴻、黃陸永恩和黃偉榮（音譯）。陸趙鈞鴻為啟思創辦人，2004年曾獲政府頒發銅紫荊星章，她現時仍擔任啟思的總校監，其長女黃陸永恩則為啟思的副總校監。

入稟狀指出，原告去年4月2日向被告借款7500萬元，年利息達17%，首次被告則以跑馬地裴樂士道8號的渣甸臺物業作抵押。惟被告未經原告同意下，13日後再次將有關物業向富創財務有限公司作按揭，亦未有如期還款。直至今年2月，被告只還款490萬元。而截至今年4月，被告尚欠逾8420萬元的欠款和利息。

入稟狀又指，首次被告曾承諾交出渣甸臺的物業，惟被告覓得買家以7680萬元接手後，被告卻拒絕清空，以及讓原告進入該物業，原告遂入稟，要求被告清空和交出涉案物業，以及支付出售物業後仍未還清的欠款。

其他報道：麥包稱妻炒iPhone受騙入稟索償逾百萬 自稱理財不善每周零用錢500元

其他報道：消防總隊目墮崖殉職 遺孀入稟向消防處索償

其他報道：游泳結他教練涉與13歲女童性交等4罪 准保釋候轉介區院答辯