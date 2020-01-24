可重用口罩清洗、曬晾要留神　大學紡織系教授：防水質料勿用熱水　抽濕機風筒助吹乾 (09:20)

問：棉質口罩或防水質料口罩可用熱水洗？

答：清洗口罩的水溫視乎口罩布料而定，部分防水或跣水布料用熱水清洗或會導致縮水，破壞口罩結構；大部分棉布製口罩則可用約65°C的水清洗，幫助殺菌。清洗前，必須先閱讀包裝說明，因不同口罩的布料各異。

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問：可重用口罩可否放入乾衣機？

答：口罩切勿放入乾衣機烘乾，因為有可能令口罩布組織受破壞或變形。如遇上潮濕天氣，或口罩趕不及晾乾，可開啟抽濕機。如口罩已九成變乾，可用風筒在稍遠距離吹至全乾。

問：可重用口罩可用洗衣機清洗？

答：切勿將口罩放進洗衣機清洗，手洗時亦不要大力搓揉及扭乾，以免令口罩布組織受破壞或變形。在清洗及晾曬過程中，盡量不要令布料變形，否則口罩有可能不合面形，或令濾芯與口罩大小不符而削弱口罩功能。

問：可否用漂白水、消毒液浸洗可重用口罩？

答：切勿以稀釋漂白水清洗口罩，除了有可能破壞口罩布料顏色，亦有可能對口罩濾芯及布料塗層造成破壞。抗菌口罩亦毋須用消毒液或火酒浸洗，因口罩本身已具抗菌功能。

可重用口罩一般只需用稀釋洗衣液或中性梘液清洗。清洗前，必須先閱讀包裝說明。

問：如何清洗可重用口罩？

答：1.浸：先將口罩浸於稀釋洗衣液或中性梘液至少半小時

2.洗：再用清水徹底沖洗乾淨，然後以毛巾輕輕印乾口罩

3.晾：用衣架掛起，盡量在太陽下晾乾，因陽光具天然殺菌作用

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