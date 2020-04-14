陳易希研可重用口罩 連紫外線消毒袋出售

陳易希團隊與香港製衣商麗通控股有限公司以兩個多月時間，斥資逾百萬元研發「100nm」口罩。陳說，口罩分三層，分別為光觸媒塗層的運動布料、熔噴無紡布濾芯，以及其他布料。陳稱，口罩最外層的光觸媒塗層經紫外線照射後會釋放負離子，將細菌或病毒等有機物分解成無害物質，例如二氧化碳及水，有助抗菌；而中層則採用達KN95口罩標準及PM2.5微粒子過濾效率的濾芯，每個濾芯可用約3至5日；使用者除下濾芯以清水及梘液清洗口罩後，可重用50次。

達KN95標準 未做病毒測試

陳易希稱獲科大海洋科學系副教授劉振鈞團隊協助，做了數十次種菌過濾測試，結果顯示口罩過濾效能達KN95標準，但未有做病毒測試。口罩設成人及小童尺寸，麗通控股董事李耀明稱，口罩以人手製作，料初期每周可生產5萬個，成人及小童口罩各半。另外，陳易希團隊亦推出紫外線口罩消毒袋，內置紫外光燈，使用者將口罩放入袋中，按下按鈕，稱可為口罩表面消毒。公眾明日起可在網上預訂該款口罩，連同消毒袋及10張濾芯售180元，預計5月初發貨，其時亦會在市面發售。

理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方提醒市民，人體肉眼看不見光觸媒的納米粒子，市民清洗口罩時或會令納米粒子掉落而毫不察覺，憂慮吸入會對人體有害；他又稱，市民戴上該口罩外出時，若外層被灰塵遮蓋，光觸媒塗層的作用會減弱。

（抗疫新階段）