【新冠肺炎】鍾國斌推可重用防菌口罩　售100元可清洗重用60次　暫未證抗病毒 (20:32)

鍾國斌指出，重用口罩經兩個權威機構核實防菌，能抵抗金黃葡萄球菌、大腸桿菌、克雷伯氏肺炎菌及念珠菌等，實驗包括在口罩抗菌層植菌，清洗後細菌量降低99.9%。

鍾國斌承認，細菌與病毒乃不同概念，測試未能證實口罩抗病毒。不過，鍾國斌曾將口罩交給港大感染及傳染病中心總監何栢良觀察，何栢良認為一般民用可接受，正幫忙利用港大實驗室作測試，預計未來數天有結果。

鍾國斌透露，初步定價每個口罩100元，原料來自歐亞各國，生產線則位於本地製衣工場。他續稱，現有約50名車衣女工受聘生產，相信能促進就業。

田北俊率先購入2萬個可重用口罩，將派予有需要機構及人士，今日（10日）更即席向記者派發50個。他強調，銷售口罩並非純粹以商業角度出發，鍾國斌亦稱會將利潤補貼有需要的基層。

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