區諾軒嗌咪敲盾襲警被判140小時社會服務令 (14:51)

被告區諾軒（32歲）被控去年7月8日零時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦，違反《警隊條例》第63條。

代表區諾軒的資深大律師彭耀鴻引述社會服務令報告指出，報告內容正面，建議被告接受81至160小時的社會服務令。辯方指出，被告只為履行議員責任，成為溝通的橋樑，以淡化事件，目標並非對任何警員造成身體傷害，其出發點和行為均有別一般刑事案件。

辯方又指出，被告明白使用揚聲器的限制，重犯的可能「近乎零」，目前正準備到日本修讀博士課程，希望法庭判處較短時數的社服令。

裁判官梁嘉琪引述報告指出，被告的態度合作和負責任，亦對當日的行為有悔意，遂接納判處中程度社服令的建議，判區諾軒服140小時社服令。

大律師陸偉雄稱，律政司可根據《警隊條例》第63條，或《侵害人身罪條例》第36條控以襲警罪，前者的犯罪情節一般較輕微，可給予法庭判處緩刑的空間，後者則沒有。

陸偉雄又稱，律政司會視乎案情嚴重性、有否涉及武器、警員傷勢的嚴重性等因素，決定援引那條法例作檢控，「例如拳打、用棍襲擊警員，一般會以《侵害人身罪條例》檢控。」

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