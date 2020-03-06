「本地口罩生產資助計劃」接45宗申請　30宗不符基本條件 (20:57)

政府透過防疫抗疫基金推出的15億元「本地口罩生產資助計劃」（下稱「計劃」）周一（2日）起接受申請，由商務及經濟發展局負責審批，計劃會資助最多20條外科口罩生產線，每條生產線須每月至少生產50萬個口罩。該計劃秘書處回覆本報查詢時首次披露，至今（3月6日下午6時）共收到45宗申請；其中30宗經計劃秘書處核實後確定尚未完全符合計劃的所有5項基本條件（包括未有機器在港或原材料不符存量最低要求等）；另有15宗仍待核實其申請資格。
相關報道︰政府資助生產今起申請 每個1.1至2.4元收購 口罩收購價分5級 成本愈低補貼逾多
受資助的口罩生產線每月生產的首200萬個口罩，須全數售予政府，為期一年，其後只可在本地銷售。政府包銷口罩的價格則按生產成本分為5級計算，每個口罩的收購價1.1元至2.4元不等，生產成本愈低補貼愈多，生產商賺幅愈高。
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