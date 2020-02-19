【武漢肺炎】團體免費派消毒液　市民批政府未能控制防疫物資價格 (15:00)

新型冠狀病毒肺炎疫情下，消毒液價格急漲。3個慈善團體今日（19日）在大角嘴免費派發消毒液，部分人自備膠樽領取消毒液。有前來領取市民表示，藥房的消毒液不少都售逾百元，明言對政府未能控制物價感憤怒。
今日前來領取消毒液的人流不多。在附近工作的王小姐特意來領取，她稱曾到不同藥房格價，但一支消毒液售價百餘元，貴了一倍，故得知免費派發特意前來。她對於政府未能控制物價感憤怒，「有乜理由呢啲嘢要我哋周圍去撲」，又稱「口罩個個地方都攞到（貨），係你（港府）攞唔到」。
在附近工作的陸小姐及洪小姐趁午飯時間來領取消毒液。洪小姐表示，家中缺貨，但「周圍買唔到」，或是價格太高。陸小姐認為香港是先進的地方，亦有2003年SARS經歷，政府應可做得更好，但現時市民十分恐慌，「好似打仗」；「點解香港政府可以乜都唔做」，導致奸商趁機「發國難財」。
活動負責人、國際商龍交流會培訓總監劉志堅表示，對現時防疫物資欠缺甚感心痛；另憶述上周在象山邨上門派發防疫物品，有婆婆因沒有口罩足不出戶，亦不知道有機構免費派發物資。他認為港府未能聆聽民意，很多政策「做得太遲」。
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