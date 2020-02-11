【武漢肺炎】今新增7宗確診　包括打邊爐家族確診者同事　累計49宗 (16:54)

第43宗：59歲男病人，小西灣循道衛理聯合教會禧恩堂傳道人，2月2日開始發燒、咳及氣促，當時有戴口罩上班，在教會有聚會，衛生防護中心將追蹤其密切接觸者。病人昨日到東區醫院急症室求診，今日確診。

第44宗：「打邊爐家族」其中一名確診者的同事，病人2月1日開始咳嗽，曾到律敦治醫院求診，其後確診。

第45宗：71歲男病人，居於將軍澳寶林邨寶仁樓，2月5日發燒、咳嗽及氣促，10日到將軍澳醫院急症室求醫及入院。病人發病前無旅遊史。

第46、48、49宗：三人來自同一家庭，第48、49宗是昨日康美樓確診病人的兒子及媳婦，分別於2月2日及3日發病，今日確診。第46宗是媳婦的父親，眾人新年期間曾拜年。

第47宗：66歲男病人，居於屯門，1月31日喉嚨痛，2月4日發冷及咳嗽，7日發燒，向私家醫生求醫後被轉介到急症室，昨入住屯門醫院，今日確診。他在農曆新年期間曾與人聚會，無旅遊紀錄。