【武漢肺炎】港大宿舍職員：約200內地返港生送酒店隔離　部分沒嚴守指引 (18:30)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，港大日前表示，會安排從內地回港的學生入住數間酒店自我隔離。有港大宿舍職員今日（5日）向本報稱，從上月底制定應變計劃起這段時間，至少約有200名學生送到不同酒店自我隔離，但有學生並沒有嚴守隔離指引，「周圍走，去返工，有啲仲邀請朋友去酒店玩」。
該港大宿舍職員指出，所有人進入宿舍前要量度體溫，職員會問從內地回港的學生從哪回港，並會集合起來由專車送往多間酒店，包括位於香港仔的如心南灣海景酒店，其他酒店位於油麻地、觀塘等地。港大有向相關學生派發量體溫紀錄紙，由酒店職員負責量體溫。
該宿舍職員說，從上月底制定應變計劃起這段時間，至少約有200名學生送到不同酒店自我隔離。該職員表示，有需要隔離的學生並沒嚴守隔離指引，「周圍走，去返工，有啲仲邀請朋友去酒店玩」，該職員稱會有懲罰，包括發警告信、嚴重者會「被踢宿」。
本報向如心酒店集團查詢，集團拒絕透露港大有否安排從內地返港學生入住如心南灣海景酒店，僅稱酒店現有住客曾到內地，並按政府要求自我隔離14日，而他們並非來自武漢或湖北省其他地區。
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