【武漢肺炎】林鄭拒全面封關　稱世衛促勿採取助長歧視行動 (18:16)

醫管局員工陣線在facebook發出聲明回應林鄭月娥，表明「我要真封關」，指出全面堵截所有經內地入境的非香港居民並非歧視內地旅客，並要求政府「停止玩弄數字」，必須公開從內地入境香港的真實人數。

香港其中6個口岸自昨日（30日）起關閉，林鄭月娥表示，昨日除機場外各口岸抵港的內地客，較14天前減少91%；昨日內地入境香港的人當中，內地客佔9.7%，顯示入境者絕大部分是回港港人。她認為現時的口岸管制措施已符合世衛要求，是「比較適當」的措施，但港府亦會密切監察疫情及與內地當局聯繫，考慮可否再加大力度管控關口。

林鄭月娥又稱，明白提出全面封關的醫管局醫護人員是擔心受感染及工作量大增，但她表示，截至昨日中午12時，680宗符合呈報準則的新型冠狀病毒肺炎懷疑個案中，550人、即大部分是香港居民。她說，政府會透過減省醫管局平日要提供的服務，以及提供足夠防護物資等方式，盡力保護醫護人員，呼籲全社會防疫抗疫時要「互相包容、尊重、互諒互讓，而非針對性排斥某部分的人士」。

她強調，政府已採取「一系列有效措施」減少內地及其他地方旅客來港，呼籲醫管局醫護人員認真重新考慮任何罷工計劃，否則「受苦的是病人和香港醫療系統」。

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