【武漢肺炎】屯門醫院確診病人逗留非負壓病房　最少12人須隔離 (20:08)

本港第三宗新型冠狀病毒確診個案、62歲武漢女病人周四晚（23日）到屯門醫院求診期間，在急症室被安排在非負氣壓的創傷病房等候上房，逗留約兩小時。醫管局總感染控制主任及衛生防護中心專家今日（25日）到場了解流程及風險，經評估後認為當時在病房外急症室X光等候區的11名病人及一名急症室男保安屬密切接觸者，需要安排隔離觀察。屯門醫院就處理失誤，導致多人須隔離而致歉。
該11名病人由18至88歲，其中6人已出院。院方正調查當時11人在等候照X光時有沒有陪診者，指出陪診者亦需隔離。屯門醫院已把事件通報衛生防護中心。
涉事創傷病房並無負氣壓設施，是正壓病房，開門和關門都會導致空氣會流動到走廊。院方表示，涉事醫生是因當時負氣壓病房已有病人佔用，希望有一個較大空間讓病人與其女兒和女婿一同就診，故安排3人進入創傷病房。院方稱該病房設有高效空氣過濾系統，可濾走細菌及病毒，不會影響中央空調，日後會在該病房門外寫明不適宜安排傳染病患者進內。
屯門醫院現有一間負氣壓病房，另有兩間獨立空調的病房，日後傳染病患者都會安排到這3間病房。
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