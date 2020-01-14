兩男女涉貼反修例文宣遭票控　辯方：截查警口供不可靠 (20:00)

男被告何志程（24歲）及女被告郭曉楠（24歲）被票控於8月5日下午6時20分，在青衣青荃路欄杆張貼3張1米乘40厘米的海報，違反《公眾衛生及市政條例》第104A條，早前被裁定表證成立。

辯方今傳召路經途人作供，他表示當時見到兩名警員跳下天橋樓梯，遂跟隨兩警，見到兩被告及一名婦人被截查。庭上播放錄影片段，警方搜查首被告後，向他說「我都覺得無問題」，要求他出示身分證，說「純粹做個record（紀錄）」。

辯方於結案陳辭表示，有關警員作供承認，截查被告時有5項遺漏，包括忘記檢取次被告所用的膠紙，且無記錄於記事冊上；另兩名被告作出招認、警員向首被告搜身，同樣沒有記錄在記事冊上等。根據影片顯示，警方記錄二人資料是因截查搜查，但沒有說用以檢控用途。

辯方又指出，有關警員亦承認，他當時「（觀察）時間好短、好短」、「架車郁緊……唔係睇得好清楚」，故沒有目睹二人張貼海報的完整過程；警員作供時亦有多處出入，故其證供不可靠，請求犯法庭判處兩名被告罪名不成立。

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