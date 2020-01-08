男子涉毆撞人的士司機續保釋　控方遭官質疑後撤回事主匿名申請 (22:10)

《禁蒙面法》實施翌日（2019年10月6日）示威中，深水埗有的士剷上行人路撞傷兩名女子，的士司機其後被人拉出車圍毆「私了」，32歲會計公司經理其後涉暴動、有意圖而傷人等被捕，今日（8日）在東區裁判法院再提堂。控方早前申請將的士司機匿名，遭裁判官質疑指出，《南華早報》已刊登事主的專訪，包括其全名；控方今遂撤回事主的匿名申請，並於控罪書透露其姓名。
被告張子龍（32歲）於會計師行負責員工在職教育和訓練，他被控3項控罪，包括暴動、有意圖而傷人及在身處非法集結時使用蒙面物品。控罪經修訂後，指稱被告於去年10月6日，在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動、身處非法集結時無合理辯解而使用一個黑色口罩，以及意圖使中國籍男子鄭國泉身體受嚴重傷害。
控方早前原申請將控罪書上涉傷人案事主、以及證人列表上兩警員及目擊證人匿名，其中裁判官錢禮質疑，《南華早報》已刊登涉傷人案事主的專訪，其全名亦於專訪中透露。控方知悉後，今撤回匿名申請，披露各人姓名，包括於控罪書上將涉傷人案事主，由「X」改為「鄭國泉」。
案件押後至4月6日再訊，以待政府化驗所報告。被告繼續保釋候審，除特定日子外，其餘日子不得離港。
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