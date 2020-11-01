美國大選｜拜登屢傳性侵指控　次子「硬碟門」風波成焦點 (09:30)

亨特在2014年因可卡因檢查結果呈陽性，從海軍預備役除名，近年因外國商業利益屢惹爭議。他自2014年出任烏克蘭能源公司Burisma董事，當時拜登是副總統。《紐郵》報道稱，Burisma有高層曾於2015年發電郵感謝亨特邀請他見其父親拜登，拜登團隊其後否認有過該次會面。

拜登出任副總統時，曾施壓烏國將公認涉貪的檢察總長革職，後者當時正調查Burisma。特朗普陣營指控拜登利用職權謀私，這觸發後來令特朗普被彈劾調查的「烏克蘭門」風波。根據參議院共和黨人9月發表的報告，兩名奧巴馬政府官員曾就亨特在Burisma的身分對拜登構成利益衝突感憂慮，但報告沒發現證據顯示拜登要求將時任檢察總長革職是為保護該公司。

拜登卸任後，亨特曾與中國能源公司工作。《紐郵》報道稱，2017年亨特跟時任華信能源董事長葉簡明的電郵，提到分得控股公司股權的「大人物」，後來有自稱是亨特前商業合伙人指控拜登就是該「大人物」。拜登在9月電視辯論則堅稱從未從外國獲得半分錢。

另外，拜登去年宣布參選後曾傳出性侵指控，他以握手、擁抱等肢體動作以示親切見稱，但2019至2020年間最少有8名女子指控他不恰當地觸碰或靠近，令她們感到不自在，參議院前幕僚里德（Tara Reade）更指控拜登對其性侵。拜登稱有關指控不實，但承認輕觸女性肩膀、吻額等舉動不合時宜，這個回應亦惹人質疑他脫節。

而拜登漫長的參議員生涯中，不少決定在現今社會受爭議，如他在70年代曾反對廢除種族隔離的聯邦強制校巴接送政策。1991年出任司法委員會主席時，拜登主持最高法院大法官人選托馬斯（Clarence Thomas）的聽證會，當時有女證人指控托馬斯涉性侵，但拜登決定不傳召其他證人，做法惹批評。

（BBC/華爾街日報）

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