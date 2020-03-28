日制定刺激經濟方案　向受疫情打擊家庭小企業派錢 (21:14)

東京都要求民眾周末避免外出

東京確診個案由周三（25日）起已連續3天增加超過40宗，迄今累計362宗，在全國47個都道府縣中感染個案最多。東京都知事小池百合子周三強調，目前要防止個案爆發性激增，要求民眾本周末（28至29日）避免不必要外出。共同社報道，平日繁華的銀座區今日上午行人稀少，旅遊景點淺草的仲見世商業街上幾乎沒有行人，年輕人愛聚集的澀谷也很安靜。熱門賞櫻地上野公園和皇宮外苑的千鳥淵亦人流稀疏。不少百貨公司和戲院暫停營業。

安倍晉三：處於緊急狀態邊緣

安倍晉三今日表示，鑑於東京都感染者持續激增，「有必要做好長期戰鬥的心理準備」，政府暫不宣布「緊急事態」，但稱處於緊急狀態邊緣。他表示，政府會制定比2008年金融海嘯時更大規模的經濟對策，除向民眾及企業派錢紓困，亦包括金融、貨幣及稅務等措施。

另外，千葉縣一座身心障礙設施有58人確診，包括26名入住者及31名職員。

（路透社/共同社）

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