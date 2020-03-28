日制定刺激經濟方案　向受疫情打擊家庭小企業派錢 (21:14)

新型冠狀病毒肺炎在日本持續蔓延，東京周六（28日）新增63宗確診個案，是歷來單日最大增幅。首相安倍晉三表示，會制定一系列刺激經濟方案，包括向受疫情打擊的家庭及小企業派錢。
東京都要求民眾周末避免外出
東京確診個案由周三（25日）起已連續3天增加超過40宗，迄今累計362宗，在全國47個都道府縣中感染個案最多。東京都知事小池百合子周三強調，目前要防止個案爆發性激增，要求民眾本周末（28至29日）避免不必要外出。共同社報道，平日繁華的銀座區今日上午行人稀少，旅遊景點淺草的仲見世商業街上幾乎沒有行人，年輕人愛聚集的澀谷也很安靜。熱門賞櫻地上野公園和皇宮外苑的千鳥淵亦人流稀疏。不少百貨公司和戲院暫停營業。
安倍晉三：處於緊急狀態邊緣
安倍晉三今日表示，鑑於東京都感染者持續激增，「有必要做好長期戰鬥的心理準備」，政府暫不宣布「緊急事態」，但稱處於緊急狀態邊緣。他表示，政府會制定比2008年金融海嘯時更大規模的經濟對策，除向民眾及企業派錢紓困，亦包括金融、貨幣及稅務等措施。
另外，千葉縣一座身心障礙設施有58人確診，包括26名入住者及31名職員。
（路透社/共同社）
新冠肺炎 相關報道：
印度「超級傳播者」生前歐遊回國參加慶典 致20村封鎖4萬人被隔離
相關字詞﹕日本 東京都 派錢 安倍晉三 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介