梅鐸次子抨擊父親傳媒機構　報道澳洲山火淡化氣候變化影響 (18:28)

詹姆斯夫婦發言人承認，兩人對新聞集團及霍士就氣候變化的部分報道感到困惑，又指出澳洲傳媒忽視明確證據，不斷否認山火與氣候變化的關係，令他們特別失望。新聞集團在英美澳等地擁有多份報章，單在澳洲就有近140份刊物，它旗下的著名時事評論員博爾特（Andrew Bolt）曾在澳洲天空新聞台的節目中，批評澳洲廣播公司（ABC）不斷宣傳氣候變化與山火有關。美國霍士新聞主播英格拉哈姆（Laura Ingraham）亦否認氣候變化促成澳洲山火，形容這只是名人在媒體的敘述。

詹姆斯近年日漸淡出家族事業，包括辭去21世紀霍士總裁一職，但仍留任新聞集團董事會成員。他愈來愈公開地在政治及商業上展示與家族不同的立場，例如主張綠色事業和民主改革等。梅鐸去年向新聞集團股東保證，沒有氣候變化否定者在公司周遭工作，但他曾批評有人對此議題「危言聳聽」。

（衛報/BBC）

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