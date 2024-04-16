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乒乓｜朱成竹世盃挫台將陳思羽開齋　冀巴黎奧運前衝上世界前30 (19:38)

由銀河娛樂集團呈獻的澳門國際乒聯（ITTF）男、女子世界盃今早（16日）在銀河綜藝館上演次日分組賽，港隊女將朱成竹以3：1勇挫中華台北隊的陳思羽，在第1組以1勝1負暫列次名。她盼在巴黎奧運開打前，世界排名可衝上前30，為港隊爭取更佳種子排名。

朱成竹在澳門世界盃分組賽首戰以直落4局不敵國家隊「世一」孫穎莎，今在第2仗面對陳思羽時入局較快，先連贏3局11：7、12：10、11：9，最後一局僅負8：11，以局數3：1勝出。這名27歲港將直言剛戰畢歐洲的賽事，目前仍在適應時差。港隊日前在團體世界賽拿下巴黎奧運席位，眾將目前四出參賽搶分，冀提高世界排名及奧運種子排名。朱成竹不諱言以前想排名到前50，但最近教練期望她能衝到前30，她表示：「反正我每場比賽都在挑戰自己，希望把新的東西、更好的自己展現給大家看」。

從東京奧運的港乒女團摘銅的替補球員，到爭奪巴黎奧運席位的主力，現時世界排名第45的朱成竹或有機會出戰單打及女團賽事，她直言為港隊爭取獎牌是一大動力，「我從上屆奧運開始，就幻想自己可以真正站上奧運舞台，所以我很期待。團體賽獎牌肯定想贏，因為我覺得都是動力吧」。

朱成竹在16歲從上海來港加入港乒，她坦承曾因表現欠佳陷低潮，「我有兩年懷疑過自己，但是後來我發現人生就是要去享受。從那一刻開始，我不覺得是捱苦，而是在享受打球，也很感謝香港可以給我這個平台去享受比賽」。

港乒一哥黃鎮廷今在第2組首戰以局數1：3不敵德國隊的杜達，明晚8時正將硬撼力爭衛冕的國家隊好手樊振東。杜凱琹以直落4局輕取德籍華裔的單曉娜，以1勝1負完成分組賽。黃鎮廷／杜凱琹日前在奧運混雙資格賽首階段贏得冠軍，連續兩屆攜手出戰奧運。兩人異口同聲承認要拿下巴黎奧運入場券充滿挑戰，但也為他們增添信心。杜凱琹笑稱拍檔為人父親之後，與自己的溝通亦有好轉，黃鎮廷則指：「可能我比較內向，有時比賽緊張就少了溝通，但她現在會主動表達意見，我都要多走一步」。

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