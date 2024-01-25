球王訪港｜國際邁阿密落實訪港名單　美斯領銜蘇亞雷斯等球星列席　本地歌手賽前演唱助慶 (17:30)

有阿根廷球王美斯領銜的國際邁阿密，今啟程展開亞洲之旅，首站將先抵達沙特阿拉伯，分別在本月29日及下月1日，分別友賽當地豪門希拉爾及艾納斯，及後便會轉抵香港，先在2月3日進行公開操練，再於2月4日友賽由港超球員組成的香港隊。會方今亦在官網公布亞洲之行大軍名單，其中美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴這4大前巴塞隆拿球星均列席，而班主碧咸亦會隨行亮相。

主辦單位Tatler XFEST香港嘉年華今亦宣布，在2月4日下午4時於香港大球場上演的表演賽前，會先呈獻3場本地音樂單位演出的音樂盛會，包括樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）、近日正於亞博舉行演唱會的男團Mirror成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），以及唱作歌手湯令山（Gareth T.），演出時間由下午2時起。

此外，大會亦於今日上午11時起在官方票務合作夥伴Klook上加開發售限量門票，票價與此前相同，介乎880至4880元。

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