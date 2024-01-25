球王訪港｜國際邁阿密落實訪港名單　美斯領銜蘇亞雷斯等球星列席　本地歌手賽前演唱助慶 (17:30)

「萬人迷」碧咸旗下的美職球會國際邁阿密即將展開亞洲之旅，並於下月初訪港在香港大球場與由港超球員組成的香港隊舉行表演賽。大會今（25日）公布加開發售少量門票之餘，更宣布邀得本地人氣歌手鄧紫棋（G.E.M.）、Mirror成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），以及湯令山（Gareth T.）在賽前演出助慶。
有阿根廷球王美斯領銜的國際邁阿密，今啟程展開亞洲之旅，首站將先抵達沙特阿拉伯，分別在本月29日及下月1日，分別友賽當地豪門希拉爾及艾納斯，及後便會轉抵香港，先在2月3日進行公開操練，再於2月4日友賽由港超球員組成的香港隊。會方今亦在官網公布亞洲之行大軍名單，其中美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴這4大前巴塞隆拿球星均列席，而班主碧咸亦會隨行亮相。
主辦單位Tatler XFEST香港嘉年華今亦宣布，在2月4日下午4時於香港大球場上演的表演賽前，會先呈獻3場本地音樂單位演出的音樂盛會，包括樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）、近日正於亞博舉行演唱會的男團Mirror成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），以及唱作歌手湯令山（Gareth T.），演出時間由下午2時起。
此外，大會亦於今日上午11時起在官方票務合作夥伴Klook上加開發售限量門票，票價與此前相同，介乎880至4880元。
相關報道：球王訪港︱碧咸落實國際邁阿密明年2.4來港 美斯領銜踢表演賽大球場鬥港隊 門票下周五開售
相關報道：球王訪港｜美斯率國際邁阿密訪港友賽今早售票 比賽門票一小時售罄 網上炒貴逾一倍
其他報道：羽毛球｜伍家朗印尼大師賽不敵李梓嘉無緣8強 李吳配混雙次圈負日本組合