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球王訪港｜美斯率國際邁阿密訪港友賽今早售票　比賽門票一小時售罄　網上炒貴逾一倍 (12:49)

擁有阿根廷球王美斯的美職球會國際邁阿密將於明年2月初訪港，2月4日在香港大球場與港超球員組成的「香港隊」踢表演賽。賽事及公開訓練門票今早（15日）11時在網上開售，僅15分鐘已有逾11萬輪候號碼排隊購買比賽門票，一度超過121萬排隊輪候，最終在開售約一小時後全數售罄。其後在網上二手拍賣平台更見門票炒貴逾一倍。

國際邁阿密上周五落實來港後，主辦單位Tatler Asia僅公布賽事票價介乎880至4880元，公開訓練門票則分580及780元。據指定售票平台Klook開賣前公布資料，比賽分5款票價，分別售880、1580、2280、2980及4880元，每張門票另收48元手續費，操練門票則收28元手續費。從座位表所見，球場東、西翼主層及廂房層座位均為最貴的4880元，設於龍門後的主層南、北翼座位則分設1580、2280及2980元票種；高層看台方面，球場中央位置座位屬次高的2980元，部分「山頂位」設2280元票價；至於最便宜的880元票，則設於高層兩側。

據售票系統顯示，開售15分鐘已有逾11萬輪候號碼購票，大半小時反曾超過121萬排隊輪候。當中最便宜的880元比賽門票，以及780底層北翼賽前操練門票，在開售後10分鐘已售罄。至開售後約一小時，系統顯示賽事門票全數售罄。

本報記者早上11時透過手機應用程式登入輪候購買比賽門票的介面。系統顯示「排隊購票人數眾多，敬請耐心等候」字句，並列出用戶排隊號碼為10,937，約35分鐘完成輪候，當時只剩第二貴的2980元門票有售；揀選門票選項後，系統顯示「現時網站流量過大」，一度未能進入付款介面。

至於比賽前一日的公開操練，僅得主層南、北翼及高層東翼座位公開售票，主層南、北翼票價780元，高層東翼580元；底層東、西翼均標示「提供給慈善機構」。而截至開售後約一小時，主層南、北翼門票已完售，只餘高層東翼座位可購。

門票售罄後，二手拍賣網站「旋轉拍賣」（Carousell）隨即可見門票炒賣情况，平均每張炒貴逾一倍，如有用戶標價近19990元放售兩張4880元門票；有用戶更一張4880元門票稱1萬元起跳，或2980元門票炒至6500元；也有人以一萬元放售兩張2980元門票，每張較原價貴逾2000元。有用戶發帖文徵票，稱「任信座位兩倍價收」。此外，亦有不少人以原價轉售不同價位門票。

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