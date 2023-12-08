球王訪港︱碧咸落實國際邁阿密明年2.4來港　美斯領銜踢表演賽大球場鬥港隊　門票下周五開售 (08:26)

賽事為國際邁阿密與Tatler Asia合作，門票將於下周五在Klook平台獨家公開發售，票價介乎880元至4,880元。此外，國際邁阿密亦將於比賽前一日，即明年2月3日在香港大球場舉行公開訓練，票價580元至780元。詳情可瀏覽tatlerasia.com/xfesthk。

碧咸透過發布影片宣布消息，並表示：「香港的大型體育盛事一向享負盛名。我們很高興與Tatler合作，將國際邁阿密帶到香港舉行亞洲首場比賽。」國際邁阿密另一班主佐治馬斯稱：「我們非常高興能夠首次訪問香港乃至亞洲。我們初衷是帶領國際邁阿密成為一個國際性球會。這是個絕佳機會，讓球隊在香港以至亞洲吸納新一群對足球充滿熱情的球迷。」這支美職球隊亦落實比賽陣容除了美斯，還有布斯基斯及佐迪艾巴兩名前巴塞隆拿球員。

賽事宣傳海報上，用上4名港足成員謝家榮、陳晉一、黃威及陳俊樂，不過國際邁阿密在官網表示，屆時對手為由香港頂級聯賽球員組成的「香港隊」。

國際邁阿密原定上月初訪華，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但遇上阻滯令賽事最終告吹，上周隨即傳出這支由「萬人迷」碧咸任班主的美職球會，將改為訪港作為「Plan B」，香港足總會長貝鈞奇接查詢時證實此事，稱成事機會「五五波」。香港足總主席霍啟山歡迎國際邁阿密與港足踢表演賽，「足總致力提升足球水平，以及為本地球迷帶來新體驗。我們會繼續邀請更多世界級球隊訪港，進一步鞏固香港作為國際體育盛事的區域樞紐」。

此外，明年1月20日在大球場會率先舉行「世界足球傳奇盃2024」，有奧雲、史高斯及費高等至少23位海外名宿到訪，聯同李健和及山度士等香港名將組隊獻技；然後省港盃預定明年1月31日（作客）及2月7日（主場）踢兩回合，以及大年初一（2月10日）舉行高級組銀牌決賽，由傑志對東方；加上足總會長貝鈞奇昨透露，農曆新年期間或再有另一場由「海外名將」來港踢表演賽賀歲，令明年初在港舉行的足球盛事賽程可謂星光熠熠。

36歲阿根廷球王美斯曾在9年前、即2014年10月隨阿根廷隊到訪香港大球場友賽港足，慶祝香港足總成立100周年，最終美斯後備入替梅開二度，協助大勝7：0，該仗有20,230名觀眾入場。美斯去年底隨阿根廷隊首奪世界盃後，今年8奪金球獎，日前獲美國《時代》雜誌評選為2023年度最佳運動員。他曾於今年6月隨阿根廷隊到訪中國，在北京工人體育場友賽2：0勝澳洲隊。當時大批球迷為見證球王風采紛紛到阿根廷隊入住的酒店外守候，導致球隊原定操練時間受影響，也令美斯原定出席的見面會被逼取消。

明年初香港舉行的足球盛事

日期 賽事

1月20日 世界足球傳奇盃（奧雲、史高斯、費高及皮利斯等23位海外名宿參與）

2月4日 表演賽：香港隊vs.國際邁阿密（美斯及班主碧咸到訪）

2月7日 省港盃：港足vs.廣東（次回合）

2月10日 高級組銀牌決賽：傑志vs.東方

註：上述賽事暫定於香港大球場舉行

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