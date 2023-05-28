英冠︱盧頓升班附決賽互射12碼挫高雲地利　締9年升4級神話　下季首戰英超 (03:30)

盧頓日前在升班附加賽4強兩回合以3：2反勝新特蘭，是役在溫布萊球場面對高雲地利，憑一次長傳攻勢由中場佐敦奇勒23分鐘後上破網，領先半場。惟中堅隊長洛克爾一次回防突然暈倒，需要立即換出，據報及後已清醒。

高雲地利戰至65分鐘一次左路推進，靠中場古斯達禾咸馬扳平。盧頓在加時曾食詐糊，最終互射12碼全中，在敵衛達保第6輪射出界宴客下，鎖定升班資格，來季與般尼及錫菲聯在英超作賽。

盧頓對上一次頂級聯賽作戰已是1991/92年球季的末代英甲（英超首季為1992/93年），在千禧年代中曾因財務問題被接管，一度跌至第5級別、非職業的全國聯賽。惟他們自2014年起拾級而上，30歲中場麥班素（Pelly-Ruddock Mpanzu）更會成為英格蘭球壇歷來第1名為同一支球隊征戰5級聯賽的球員。

另一方面，盧頓的新主場預計2025年才落成，未來兩季續以有逾百年歷史的基尼禾夫路球場出戰。會方為達到英超球場標準，已計劃花約1000萬鎊（約9760萬港元）翻新球場。

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