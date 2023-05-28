明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英冠︱盧頓升班附決賽互射12碼挫高雲地利　締9年升4級神話　下季首戰英超 (03:30)

英冠球隊盧頓今晨（28日）與高雲地利激戰120分鐘後仍賽和1：1，最終在這場升班附加賽決賽互射12碼贏6：5，取得價值逾1億鎊（約9.67億港元）的英超席位，並完成9年連升4級的神話。

盧頓日前在升班附加賽4強兩回合以3：2反勝新特蘭，是役在溫布萊球場面對高雲地利，憑一次長傳攻勢由中場佐敦奇勒23分鐘後上破網，領先半場。惟中堅隊長洛克爾一次回防突然暈倒，需要立即換出，據報及後已清醒。

高雲地利戰至65分鐘一次左路推進，靠中場古斯達禾咸馬扳平。盧頓在加時曾食詐糊，最終互射12碼全中，在敵衛達保第6輪射出界宴客下，鎖定升班資格，來季與般尼及錫菲聯在英超作賽。

盧頓對上一次頂級聯賽作戰已是1991/92年球季的末代英甲（英超首季為1992/93年），在千禧年代中曾因財務問題被接管，一度跌至第5級別、非職業的全國聯賽。惟他們自2014年起拾級而上，30歲中場麥班素（Pelly-Ruddock Mpanzu）更會成為英格蘭球壇歷來第1名為同一支球隊征戰5級聯賽的球員。

另一方面，盧頓的新主場預計2025年才落成，未來兩季續以有逾百年歷史的基尼禾夫路球場出戰。會方為達到英超球場標準，已計劃花約1000萬鎊（約9760萬港元）翻新球場。

其他報道：德甲︱多蒙特煞科和波失冠　拜仁贏波後上奪11連霸

其他報道：單車︱港將楊倩玉梁寶儀女子追逐賽包辦金銀 梁嘉儒男子捕捉賽添金

其他報道：游泳︱衛恒恩短池分齡賽破男子400混香港紀錄　張心悅200背刷新港績

其他報道：港會七人賽︱丹尼森遜盼李斯特城奇蹟護級　得悉曼聯青訓後輩踢傑志　笑稱等教練致電

其他報道：港會七人賽｜大埔贏維拉出線盃賽8強　功臣雷仙奴證留隊　港足U22飲恨轉戰碟賽

其他報道：港會七人賽｜傑志逼和富咸青年軍　首名晉盃賽8強　陳俊樂演地標滿意狀態

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 英冠 升班 英超 高雲地利 盧頓

上 / 下一篇新聞