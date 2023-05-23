NBA︱金塊橫掃湖人奪西岸冠軍　隊史首闖總決賽　占士黯然出局暗示考慮退役 (19:11)

今仗湖人於主場初段憑「大帝」勒邦占士發威，半場領先金塊15分。惟客軍在兩大球星約基治及查美梅利手感火熱下於第3節帶領球隊打出36：16反超。雙方末節展開拉鋸戰，金塊靠約基治完場前51.7秒的上籃領先兩分後，占士在湖人其後最後兩次攻勢均未能建功，最終金塊以113：111險勝「紫金軍團」，場數大勝4：0，奪得隊史首座西岸冠軍之餘，更首次殺入總決賽。

賽後約基治表示：「不論順境或逆境，我們都堅持不放鬆的態度，堅守永不言棄的精神，這是我過去5年一直強調的事，此仗亦然。」而主帥米言馬龍則提醒麾下，「我們可以享受這一刻，但不要忘記任務尚未完成」。

至於已年屆38歲的占士，雖然與湖人的合約至2025年夏天才屆滿，但他賽後被問及出局感受時，暗示自己正考慮退役與否，「我不太可能會說這是一個成功球季，因未能殺入總決賽無疑是令人沮喪的。對我個人而言，球員之路是否走下去我仍需要很多思考」。

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