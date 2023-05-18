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英超｜利物浦證法明奴米拿等4將約滿離隊　傳斟文尼回巢　紐卡素虎視眈眈 (20:22)

利物浦今（18日）於官網發表聲明，證實占士米拿、羅拔圖法明奴、拿比基達和阿歷士張伯倫4人將於季後約滿離隊。消息指「紅軍」主帥高普曾挽留占士米拿，並盼對方加入教練團續效利物浦，惟這名37歲中場仍渴望馳騁綠茵場，在未能達成共識下離隊。

利物浦在聲明中感激4子的貢獻，他們的合約將於7月1日屆滿，當中法明奴與米拿效力「紅軍」長達8年，兩人早前已公告在球季結束後離隊。據英國傳媒報道，高普有意讓米拿加入其教練團隊留效「紅軍」，認為後者的拼勁可感染球隊，但他在年初也坦承跟對方在生涯規劃上出現分歧。

消息指米拿下季將以自由身加盟白禮頓，或者重返母會列斯聯，而法明奴則有機會離開英超，據悉今季贏得西甲冠軍的巴塞隆拿，亦有意簽入這名31歲前鋒。張伯倫與拿比基達來到紅軍後，惟兩人均受傷患困擾，導致出場時間有限，他們今季在英超上陣次數也不足10場。

另外，沙迪奧文尼盛傳今夏勢離開德甲班霸拜仁慕尼黑，據悉紐卡素有意羅致這名31歲塞內加爾籍射手，而利物浦將加入競爭，將這名舊將帶回晏菲路球場。

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