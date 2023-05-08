劍擊︱江旻憓首奪大獎賽分站金牌　將再當女子重劍「世一」 (14:39)

江旻憓6年前曾於哥倫比亞贏得大獎賽銀牌，今次重臨福地，首4仗均最少以5分取勝，4強則與意大利的Rossella Fiamingo打成8：8，最終決一劍險勝9：8。賽前世界排名第2的她，決賽面對低1位的法國劍手 Marie-Florence Candassamy，則在中段連取5分下贏15：8。這名29歲左手將今季曾在加拿大的世界盃及卡塔爾的大獎賽分站贏得1銀1銅，終達成季中目標，打破超過4年的世界性賽事冠軍荒，亦令她自2019年曾首次登上世界排名第一後，相隔4年再次登頂。

明年巴黎奧運劍擊項目的資格期已於上月展開，今次哥國的比賽是女子重劍首項計分賽。在國際賽季進入洲際賽及世界賽前，女重只餘下周的世界盃阿聯酋站，而江旻憓上季尾有兩項賽事表現平平，在年度積分滾動排名制度下，將保留世界第一之位至最少下月的亞洲錦標賽。至於另一港將佘繕妡今站打入正賽，縱首圈出局亦將重返前百名。

至於在男子組，何瑋桁正賽首圈的64強爆冷以15：11擊敗世界第8、比自己高65位的法國隊對手Alexandre Bardenet，及後再贏意大利及奧地利隊代表，但8強以11：15不敵西班牙的Yulen Pereira，無緣獎牌及再寫男重港隊歷史。此站最終爆冷由世界排名114的捷克隊41歲老將Jiri Beran生涯開齋奪金。各國男子重劍隊下周將轉戰世界盃土耳其站。

另外，昨於男子花劍世界盃墨西哥站個人賽摘銀的張家朗，伙蔡俊彥、崔浩然及吳諾弘轉戰團體賽。港隊最終連贏克羅地亞及匈牙利隊，但在8強對日本隊首4節大幅落後下，最終輸40：45，於名次賽則憑吳諾弘發威單節取9分，以45：42反勝波蘭隊，但之後一場以同樣比數不敵韓國隊，取得第6。

由符妤名、鄭曉為、陳諾思及關渝澄組成的女花隊，則在世界盃保加利亞站16強不敵日本隊，其後在名次賽分別負烏克蘭隊，贏羅馬尼亞隊及敗予奧地利隊，以第14名完賽。

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