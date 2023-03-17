歐聯抽籤｜皇馬拜仁8強下線分途惡鬥英超雙雄　意甲3軍同處上線遇賓菲加 (19:37)

衛冕之師皇家馬德里在16強淘汰利物浦後，將在8強再遇英超對手的前屆冠軍車路士，亦是雙方連續3季於歐聯碰頭，皇馬上季於同階段戰至加時以總比數5︰4擊敗對方，前季則在4強以總比數1︰3落敗。至於曼城及拜仁慕尼黑則相隔9年再遇，雙方歷來只曾交手6次，各贏3場。

繼2005/06年球季後再有3支意甲球隊躋身歐聯8強，結果3隊在今日齊抽上籤，全部身處上線避開幾支爭標分子，其中今季意甲榜首的拿玻里將鬥上屆意甲盟主AC米蘭，而國際米蘭則面對葡超的賓菲加。

歐聯8強形勢

AC米蘭（意甲）vs.拿玻里（意甲）

賓菲加（葡超）vs.國際米蘭（意甲）

皇家馬德里（西甲）vs.車路士（英超）

曼城（英超）vs.拜仁慕尼黑（德甲）

註：8強首回合將分別於4月11及12日舉行，次回合則為4月18及19日

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