籃球｜D侯活台灣T1聯盟明星賽領銜大勝　戰三分賽列第6　入樽賽客串評審 (21:09)

曾在2008年以「超人」姿態贏得NBA入樽賽成一時佳話的侯活，是次未計劃在台灣「重操舊業」；本季常規賽三分命中率僅26.3%的「魔獸」，成為T1明星賽三分賽8名參賽者之一，惟首輪未能在限時70秒內完成全數投籃，滿分40分下取得15分，在8人當中排第6，未能晉級次輪。

他緊接擔任入樽賽評審，同樣有出位表現。他在決賽輪獲台南台鋼獵鷹球員劉駿霆邀請，使其得以飛越「魔獸」完成入樽。侯活在劉駿霆完成創舉後驚訝不已，並與其餘4名評審一同給予10分滿分，令對方最終擊敗台中太陽外援馬龍贏得入樽賽。

至於壓軸的正賽，賽會根據球員所屬星座分成兩隊。以水象和土象星座所組成的「Team Infinity」，在侯活及其雲豹外援隊友艾夫伯帶領下，半場已大幅拋離由風象與火象星座球員組成的「Team Beyond」60分。最終侯活取得37分、13次助攻及8個籃板的「準三雙」數據，帶領球隊以55分優勢大勝。

此外，上月加盟台灣P.League+球隊高雄17直播鋼鐵人的華裔球星林書豪，今午首度與胞弟林書緯效力的新北國王交手，令國王主場新莊體育館全場爆滿。林書豪首節一度因流鼻血退場下，全場仍取得23分、6個籃板及7次助攻，但鋼鐵人最終仍以88：101不敵有林書緯收穫10分、10個籃板「雙雙」的國王。

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