香港田徑系列賽｜3百米女飛人齊破PB跑入12秒　身兼教職江俊淇封后　盼取平衡續追夢 (19:46)

在早上的女子100米初賽，陳佩琦跑出11.76秒首名衝線，她望向計時器後興奮得振臂歡呼，同處第4組的梁筠宜及江俊淇緊隨其後，惟最終發現超風速（+2.3）「食詐糊」。眾人短休4小時後出戰決賽，這次江俊淇以11.69秒率先衝線，距離林安琪的港績僅差0.07秒，而陳佩琦（11.76秒）和梁筠宜（11.81秒）分列亞、季冠。

25歲的江俊淇直言，自己曾多次因超風速而錯過跑入12秒的機會，加上現時全職教書，自己亦想過退役，幸得恩師李紹良的鼓勵，終一直堅持，「我不厲害，也想過放棄，但教練一直沒有放棄我，我也不想辜負他。」她續指，現正修讀教育文憑，故不能半途而廢，轉做全職運動員，但她渴望取得平衡，「教書和跑步同樣重要，兩樣都是我生命中想做的事。我為了爭取杭州亞運資格，早已決定延遲畢業，不論結果我都無悔」。

同樣想過退役的，還有梁筠宜。她在2016年跑過12.04秒後，一直未有突破。這名22歲港將賽後受訪時感觸落淚，因苦等這個PB已7年之久。梁筠宜近年受腳傷困擾，年初錯過亞洲室內田徑錦標賽資格，眼見羅芷元和李紫桃等後浪湧現，同期的江俊淇及陳佩琦也漸入佳境，她坦承若本地排名跌出前4名，就會考慮退役，「如果這兩個月跑不出成績，我真的想放棄，因為不能給教練和自己交代」。她在這場賽事跑出11.81秒後鬆一口氣，並盼保持穩定發揮。

至於曾在2016年跑出U20港績11.85秒的陳佩琦，也坦承這次跑出PB 的11.76秒能證明自己，也成功達體院的培訓標（11.98秒），因此意義重大，「我這幾年埋頭去做一件事，一個運動員生涯有幾多個幾年？我由以前的實力派，到後來跌下來再反彈，對我來說並不容易」。她續指在決賽十分緊張，像重拾以前學界的感覺，盼之後漸入佳境，「雖然今日我不是最快，但這只是第一場比賽，這給我一個希望。我現在夠膽講，希望田徑生涯可以取得香港紀錄」。

梁筠宜、江俊淇和陳佩琦是2016年在亞少U20的4×100米接力刷新港績的班底，梁筠宜直言盼眾人合力在杭州亞運再挑戰港績；陳佩琦喜見整個田徑圈子一同進步。

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