教育︱港大錄取8名傑出運動員 謝影雪讀工商管理盼助退役後創業 (19:07)

港大自2022/23學年起推出頂尖運動員入學計劃，錄取有卓越成就的運動員，提供支援包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等，將於2023/24學年獲錄取的8名運動員，包括入讀工商管理學學士的謝影雪、男子佩劍港將何思朗、三項鐵人的賀思樂、欖球的Liam Martin Doherty、田徑的林銘夫及乒乓的黃凱彤；乒乓港將林兆恆及殘疾乒乓代表王愉程則分別入讀社會科學學士及文學士。除了黃凱彤出外比賽，港大邀請了其餘7位出席記者會分享。

謝影雪過去17年代表香港參加3屆奧運，如今重返校園，她感激港大為運動員提供學習支援與靈活安排，在備戰今年9月亞運及明年巴黎奧運前，首學年會備戰為主、學業為副。本身是愛狗之人的謝影雪期望，能運用所學的商業知識，退役後於羽毛球或寵物領域創業。

上月離港出戰男子佩劍大獎賽突尼斯站打入16強的何思朗稱，運動員長時間在外地比賽和集訓，較難像一般學生可按時完成常規大學課程，故感激港大給予機會。他期望訓練與學業雙軌發展，日後將學習到的知識與運動結合，續貢獻香港劍擊運動。患有先天性結締組織異常的王愉程，熱愛閱讀和寫作的她計劃學習中國語言與文學，透露夢想成為教體育或語文的教師。

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