友賽︱港足下月底作客大馬 首召混血後衛鐘樂安 前U23球員醉酒風波後歸隊 (13:11)

香港足球總會公布，港足將於下月20日至28日國際賽期集訓及參與兩場友賽，包括3月28日作客再鬥前帥金判坤領軍的大馬，3月23日安排的賽事則待定。港足去年6月初曾作客友賽大馬，最終負0：2，是主帥安達臣領軍首仗。

港足34人初選名單中，除了續沿用出線亞洲盃外圍賽的班底，亦包括了茹子楠、勞烈斯及安永佳等6名外流中國聯賽的球員。日前在西班牙第三級別聯賽入球的陳晉一，聯同潘沛軒及謝家榮，自2021年底代表港足U23到日本出賽時發生醉酒風波，被罰停召一年後首獲重召。此外，首次徵召了加盟東方僅兩個月、24歲蘇格蘭與香港混血後衛鐘樂安；而曾為港足U隊出賽的顏卓彬、周緣德及黃皓雋亦首入選大港腳名單。未落班的謝家強則不在名單。

足總同時公布港足U23下月在本地及海外集訓的35人初選名單，包括伍瑋謙、余在言及趙聡悟等大港腳，還有外流泰國聯賽的梁祐維。同涉醉酒風波而停召一年的葉卓文、伍家揚、鄭進泓及邵昀俊亦獲重召。

港足34人初選名單

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)

後衛：勞烈斯 (大連人)、亞歷斯祖、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、羅素、費蘭度、周緣德、艾里奧 (傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、 茹子楠 (梅州客家)、李毅凱 (南通支雲)、陳晉一 (皇家伊倫聯) 、 梁諾恆 (浙江隊)

中場：胡晉銘 (東方)、陳俊樂 (廣州城)、黃 洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、迪高、顏樂楓、黃 威 (理文)、陳肇鈞 (晉峰)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、 羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、簡嘉亨 (冠忠南區)

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