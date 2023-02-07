學界籃球︱精英賽男籃決賽疑用錯波　英華要求學體會交代 (16:37)

IG帳戶「yingwa_basketball_2022」在帖文中表示：「2月5日，英華聖若瑟精英賽決賽，當日在副場和主場皆使用7號波（29.5）熱身，但比賽時使用的卻為6號波（28.5），當日有球員在第二節開段明顯感受到比賽用球與熱身用球不符，並即時向英華助教指出並反映該問題，隨後該球員再次落場檢查比賽用球實屬為6號波，而該球員在比賽第三四節仍有向球證反映，但球證當時表示：『今天係用呢粒波，無得換。』而英華助教亦有再次向球證反映，但球證仍然示意比賽繼續。」

學體會網頁的「2022-2023年度NIKE全港學界精英籃球比賽參賽學校注意事項」中，第9點提到「賽會將採用Nike籃球為比賽用球，男子七號球，女子六號」，但該IG帳戶上載一段影片，片中可見有英華球員吳委峻拿着比賽用球跟球證溝通，惟該球證接過比賽用球，拍打兩下便交給主球證，示意比賽繼續。「yingwa_basketball_2022」強調對球證做法感到失望，期望得到學體會明確交代。

相關新聞：學界籃球︱聖若瑟隔23年重奪精英賽冠軍 MVP張嘉謙末節發力助險勝英華

其他新聞：體育︱土耳其強震多名運動員失聯 前紐卡素翼鋒生死未卜