英超︱愛華頓解僱林柏特　近7年7次易帥　傳朗尼回巢救亡 (04:18)

愛華頓今季未能填補鋒將李察利臣離隊空缺，20場僅攻入15球。球迷近期多次表達不滿，令管理層在上周對修咸頓的主場敗仗避席。球隊前晚遭韋斯咸翼鋒查洛保雲上半場兩度破門後亦返魂乏術，各項賽事近10場只得2和8負，在英超跌至尾二。莫舒利在賽後稱林柏特的「去留非自己所能決定」，最終管理層昨開會同意易帥，今日公布消息，並證實「林柏」連同艾殊利高爾等多名副手一同離任。

英媒又指愛華頓已開始物色新帥，人選包括名宿朗尼，但球員時代曾效力愛華頓的他，現正在華盛頓聯隊備戰美職新季，而般尼前帥戴治等據報不在「拖肥」考慮之列，其後一隊操練暫由前隊長拜恩斯等青年軍教練帶領。

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