港超｜菁英盃獲馬會冠名贊助3季 增U22球員獎項 兩港腳談新季征中超 (14:18)

10隊港超的U22球員代表，今日出席菁英盃獲冠名贊助的記者會。菁英盃獎金安排上，冠軍為12萬元，亞軍6萬元、4強兩隊3萬元，其餘參賽6隊都有1.5萬元，並增設專為U22球員而設的獎項，包括一名「U22星中之星」以及10支參賽球隊各選出一名「最佳U22球員」，分別有5000及3000元獎金。而賽會與馬會未來續加強社區推廣合作，包括校訪及邀請學生入場看菁英盃。港超賽會主席黃良柏稱，未來會繼續爭取更多贊助發展本地足球。

過去贏過菁英盃的兩名港將、現於中國聯賽落班的陳俊樂及李毅凱亦有到場。李毅凱效力的南通支雲成為中甲季軍，他稱跟球會仍有一年合約，來季將會隨隊首戰中超。他承認過去一季在中甲表現不算太好，期望新季狀態和表現會更好；陳俊樂去年底因半月板舊患復發做手術提早收咧，他上月中返港做復康訓練，稱現已可重新跑步和用球，康復進展不錯。「樂仔」效力的廣州城在上季中超僅護級成功，他透露球隊會換老闆，預計農曆新年後他將返內地與球會傾談續約，繼續留隊，「有新老闆贊助下，新一季所有事相信會運行得更好，成績應該會好過上季」。

同場出席的傑志會長伍健在記招後向傳媒稱，簽「前國腳級」外援進展在傾談及約體測階段，仍未抵港，只透露對方是「攻擊球員」。

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