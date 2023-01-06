意甲｜意大利名將維埃里癌病復發離世　終年58歲 (18:15)

1980年在克雷莫納出道的維埃里司職前鋒，在1984年加盟森多利亞後打出名堂，除領軍在1990/91年球季稱霸意甲及三奪意大利盃冠軍外，更曾與現任意大利隊主帥兼名宿文仙尼合作攻堅，領軍晉級1989年歐洲盃賽冠軍盃決賽，但以0：2不敵巴塞隆拿飲恨奪亞。翌年維埃里再次領軍晉級決賽，面對安德列治法定時間90分鐘賽和0：0，但在加時梅開二度，助球隊以2：0擊敗對手封王。維埃里其後加盟祖雲達斯再創高峰，先在1994/95年球季包攬意甲及意大利盃冠軍，再在1995/96年球季歐聯決賽以隊長身分，互射12碼擊敗阿積士掄元。

至1996年，維埃里以自由身轉戰英超加盟車路士，在荷蘭隊名將古列治執教下，先後奪得足總盃、聯賽盃及歐洲盃賽冠軍盃冠軍，與同胞迪馬堤奧及、名將普耶及彼得斯古等合作無間。1998/99年維埃里宣布兼任教練，在退役後曾執教車路士1年，並在2001年接掌屈福特，至2002年離隊。維埃里其後曾擔任足球評述，至2019年與前隊友文仙尼故劍重逢，加入意大利隊任教練團成員，並領軍在2021年的歐洲國家盃擊敗英格蘭隊封王。

意大利國家隊、祖雲達斯及森多利亞均在社交網發聲明，悼念這位在意大利球壇享負盛名的一代名將。意大利足總的聲明稱讚維埃里貢獻良多，對意大利足球影響深遠。

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