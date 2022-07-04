世界盃︱克羅地亞右閘零封雲尼斯奧斯　獲主帥點名今場最佳　些路迪勢高價套現 (12:04)

巴西翼鋒雲尼斯奧斯今仗64分鐘遭換出前，只曾觸球22次，是所有正選球員中最少，3次面對祖蘭奴域盤扭均失敗。反觀祖蘭奴域除穩守，亦多次後上支援翼鋒柏沙歷，交出3次關鍵傳送。達歷賽後稱：「對我來說，今場最佳是祖蘭奴域。一直走上走落，與雲尼斯奧斯鬥跑亦不落下風，令對方要被換走。」祖蘭奴域則對「雲尼斯奧斯還是否在你褲袋中」的問題捧腹大笑，說道：「我有向莫迪歷求教，因為雲尼是危險人物，在歐聯亦已領教過，我們今次準備得好好。」

27歲的祖蘭奴域加盟蘇超些路迪年半，今季歐聯兩度與皇家馬德里交手，都未能阻止雲尼斯奧斯入球，不過今屆世盃助「格仔兵」5仗只失兩球，據報車路士及馬德里體育會都有派球探考察他。隨些路迪早前公布簽入加拿大國腳阿里斯達莊士東，意味祖蘭奴域轉戰主流聯賽的時間不遠。英媒相信其好表現，可讓些路迪提高叫價。

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